Прокуратура планирует обратить активы АО " Уральские заводы" в доход государства Активы АО "Уральские заводы" могут быть изъяты в доход государства

Москва21 сен Вести.Генпрокуратура добивается передачи акций АО "Уральские заводы" и его совладельцев в доход государства. Иск связан с участием иностранного инвестора в работе холдинга и незаконным установлением контроля над стратегическими предприятиями, сообщает РБК.

В иске надзорного ведомства указано, что не позднее 2022 года над компаниями "Уральские заводы" в нарушение закона был установлен контроль со стороны группы лиц, в которую входил гражданин Молдавии Андрей Перепелица говорится в материале

Речь идет о нарушении закона № 57‑ФЗ: сделки, дающие иностранцам влияние на стратегические предприятия, обязаны предварительно согласовываться с правительственной комиссией. При этом ни ходатайства, ни уведомления о сделке в ФАС не поступало, а комиссия ее не одобряла — поэтому в прокуратуре считают сделку ничтожной.

Схема перехода контроля выглядела так: до июня 2022 года 100 % долей головной структуры холдинга (ООО «ЭБИСУ») принадлежали АО "ФПГ "Уральские заводы", конечным бенефициаром которого был Виталий Шурыгин. 18 мая 2022 года доли перераспределили между шестью участниками, включая гражданина Молдавии Андрея Перепелицу; в сумме они получили более 50 % компании — а значит, контроль над стратегическими активами группы.

Кроме того, с 2023 по 2026 год участники провели серию сделок по передаче долей и акций между родственниками, сотрудниками и менеджерами холдинга. В их числе — продажа в июле 2023 года 25 % акций Василю Мусину и 26 % — Веронике Шурыгиной, а также последующие переходы долей к Татьяне Ушаковой, Веронике Нудько, Олегу Липатову и Любови Кузьминой. По данным Генпрокуратуры, эти операции тоже не проходили процедуру согласования и должны быть признаны ничтожными.

Прокуратура просит суд признать недействительными как первоначальную сделку 2022 года, так и все последующие перераспределения долей и акций, а акции "Уральских заводов" изъять в доход государства.

Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы арестовал активы ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы" и его владельцев.