В Москве арестовали активы группы "Уральские заводы" и ее владельцев

Суд Москвы арестовал активы группы "Уральские заводы" В Москве арестовали активы группы "Уральские заводы" и ее владельцев

Москва18 сен Вести.Арбитражный суд Москвы арестовал активы ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы" и ее владельцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала иск о передаче акций фирмы в доход государства.

В пятницу 9 октября состоятся предварительные слушания по делу. Уточняется, что в иске Генпрокуратура оспаривает шесть договоров купли-продажи акций, совершенных с 2023 по 2026 год.

Ответчиками по делу являются АО " Финансово-промышленная группа "Уральские заводы", бывший генеральный директор компании Виталий Шурыгин, Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Василь Мусин, Вероника Нудько, Любовь Кузьмина, Андрей Перепелица, Олег Липатов, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина. Под арестом находится все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц.

Помимо самой группы ФПГ "Уральские заводы", арестованы акции связанных с ней компаний: ООО "УК "ФПГ "Уральские заводы", АО "Уральские заводы", АО "Уральские радиостанции", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", ООО "ЭБИСУ", ООО "УК "ФПГ", а также ООО "Конструкторское бюро "СЭГЗ-Электромаш".