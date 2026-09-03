Акции завода "Вентпром" в Свердловской области обратили в доход государства

Суд изъял акции свердловского завода "Вентпром" в пользу государства Акции завода "Вентпром" в Свердловской области обратили в доход государства

Москва3 сен Вести.Акции уральского предприятия АО "Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" обратили в доход государства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 августа.

Национализация состоялась, акционером нашего предприятия сейчас стало государство. Работаем в обычном режиме, ничего у нас не поменялось, кроме акционера цитирует собеседника агентство

Отмечается, что государство теперь полностью владеет заводом.

АМЗ "Вентпром" производит вентиляторы главного проветривания для шахт, тоннелей и метро.