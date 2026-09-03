Москва3 сенВести.Акции уральского предприятия АО "Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" обратили в доход государства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.
Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 августа.
Национализация состоялась, акционером нашего предприятия сейчас стало государство. Работаем в обычном режиме, ничего у нас не поменялось, кроме акционерацитирует собеседника агентство
Отмечается, что государство теперь полностью владеет заводом.
АМЗ "Вентпром" производит вентиляторы главного проветривания для шахт, тоннелей и метро.