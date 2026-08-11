Москва11 авг Вести."Росспиртпром" стал победителем торгов по продаже 72,87% акций производителя пищевого спирта "Амбер Талвис" из Тамбовской области. Об этом говорится в протоколе, опубликованном в ГИС "Торги".

Предприятие достанется победителю по минимальной цене в 1,94 млрд рублей. Изначально Росимущество планировало выручить от продажи актива 3,89 млрд рублей.

Ранее предприятие принадлежало владельцу алкогольного холдинга Amber Beverage Group Юрию Шефлеру.

В России бизнесмен и ряд связанных с ним структур признаны Тамбовским районным судом экстремистским объединением и запрещены. Актив был обращен в доход государства по решению суда в связи с обвинениями в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ).