"Росспиртпром" может купить "Башспирт", сделку оценили в 4-5 млрд рублей "Башспирт" могут продать "Росспиртпрому" за 4-5 млрд рублей

Москва10 июл Вести.Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" может приобрести весь бизнес "Башспирта", который принадлежит правительству Башкортостана. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что стоимость покупки оценивают в 4-5 млрд рублей.

Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" рассматривает покупку принадлежащего правительству Башкирии АО "Башспирт" (100% акций) пишет издание

Уточняется, что в минземимущество обращения о покупке компании не поступало. В "Башспирте" и "Росспиртпроме" комментариев не дали.

Согласно публикации, в последний год "Росспиртпром" старается занять более сильные позиции на алкогольном рынке. Ранее компания выкупила долю в Тульском винокуренном заводе 1911, а в конце 2025 года – "Татспиртпром", находившийся в собственности правительства Татарстана.