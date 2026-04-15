Москва15 апр Вести."Абрау-Дюрсо", крупнейший производитель игристых вин в России, выходит на рынок безалкогольных напитков с игристым чаем - альтернативой безалкогольному вину в премиальных ресторанах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора по маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василия Дмитриева.

Игристый чай - новое направление в мире напитков с собственным стилем и структурой вкуса. Его гастрономический потенциал открывает широкие возможности для фудпейринга. Для старта нами выбран премиальный канал HoReCa - именно в нем рождаются самые актуальные тренды индустрии сказал Дмитриев

Отмечается, что цель компании - стать драйвером этого сегмента в России.

До конца 2026 года планируется продать 50 тысяч бутылок. Продажи стартуют в апреле: в московском Ателье вина бутылка 0,75 л будет стоить 1 499 рублей, также выйдет формат 0,375 л. К 2030 году компания прогнозирует объем рынка игристого чая в России свыше 1 млрд рублей.

В ГК "Абрау-Дюрсо" входят пять производственных активов: три в Краснодарском крае и два в Ростовской области.

По итогам 2024 года компания реализовала около 66,9 млн бутылок (+18%), выручка выросла на 26% - до 15,8 млрд рублей. Результаты за 2025 год пока не раскрывались.