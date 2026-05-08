Верховный суд признал законным изъятие активов холдинга "Главпродукт" ВС не нашел оснований для пересмотра решения об изъятии активов "Главпродукта"

Москва8 мая Вести.Верховный суд России отказался пересматривать судебные акты нижестоящих арбитражных судов, которые изъяли в доход государства активы холдинга "Главпродукт", сообщает РИА Новости.

Об изъятии активов ходатайствовала Генпрокуратура РФ, по данным которой, ответчики в обход президентских указов перевели на счета JP Morgan Chase Bank N.A. около 1,4 миллиарда рублей. Надзорное ведомство в связи с этим потребовало изъять основные предприятия группы.

Оспорить передачу активов пытался владелец бизнеса Леонид Смирнов, а также принадлежащие ему иностранные структуры Universal Beverage Company и Universal Company 2000.

"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов, в том числе тушенку, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукурузу, зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчицу, маринованные грибы, томатную пасту и кетчуп.

Указом президента в октябре 2024 года "Главпродукт" был передан Росимуществу во временное управление.