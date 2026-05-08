Москва8 маяВести.Верховный суд России отказался пересматривать судебные акты нижестоящих арбитражных судов, которые изъяли в доход государства активы холдинга "Главпродукт", сообщает РИА Новости.
Об изъятии активов ходатайствовала Генпрокуратура РФ, по данным которой, ответчики в обход президентских указов перевели на счета JP Morgan Chase Bank N.A. около 1,4 миллиарда рублей. Надзорное ведомство в связи с этим потребовало изъять основные предприятия группы.
Оспорить передачу активов пытался владелец бизнеса Леонид Смирнов, а также принадлежащие ему иностранные структуры Universal Beverage Company и Universal Company 2000.
"Главпродукт" производит более 500 наименований консервов, в том числе тушенку, паштет, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукурузу, зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчицу, маринованные грибы, томатную пасту и кетчуп.
Указом президента в октябре 2024 года "Главпродукт" был передан Росимуществу во временное управление.