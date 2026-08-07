"Внуково" стало владельцем 25,01% в ООО, контролирующем аэропорт Домодедово "Внуково" купило более 25% компании, контролирующей аэропорт Домодедово

Москва7 авг Вести.Компания "Международный аэропорт Внуково" приобрела долю в 25,01% в компании "Перспектива", которая контролирует аэропорт Домодедово, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным реестра, компания "Международный аэропорт Шереметьево" сохраняет долю в 74,99% в ООО "Перспектива".

Запись в ЕГРЮЛ в связи с изменениями в учредительном документе ООО "Перспектива" была внесена в пятницу, 7 августа, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.

Ранее о планах сделки сообщало издание РБК со ссылкой на источники. Отмечалось, что аэропорт Внуково войдет в капитал подконтрольного аэропорту Шереметьево ООО "Перспектива", которое ранее выкупило у Росимущества аэропорт Домодедово. Переговоры по сделке шли несколько месяцев, указывалось в сообщении.

Совет директоров компании "Внуково" Виталий Ванцев ранее говорил, что сумма сделки по покупке 25% "Перспективы" составит 16,5 миллиарда рублей.

В прошлом году аэропорт Домодедово, который ранее контролировал бизнесмен Дмитрий Каменщик, был взыскан в доход государства. Торги по продаже Домодедово выиграла компания "Перспектива".