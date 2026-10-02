Москва2 окт Вести.Четвертое уголовное дело возбудили в отношении владельцев трех подшипниковых заводов в Ростове-на-Дону, включая ГПЗ-10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Четвертое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК России возбуждено в отношении Алексея Кулешова, Людмилы Кулешовой и Романа Волкова - владельцев ООО "ГПЗ-2 Тверь", ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев-Посад) и ростовского ООО "10-й ГПЗ" цитирует собеседника агентство

Ранее суд изъял имущество собственников ГПЗ-10 по иску Генпрокуратуры. Стоимость конфискованных активов оценивается в 199,6 млрд рублей. Это сами три подшипниковых завода и складские комплексы "Элма".

В 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключили договоры на поставку продукции. Руководство завода завысило стоимость, внесло ложные сведения в документы и поставках и похитило более 2,2 млрд рублей, причинив серьезный ущерб государству и 16 предприятиям промышленности.

В ноябре 2025 года Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении 7 фигурантов дела: начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода Феликса Захарцова, гендиректора Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.