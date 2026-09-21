Четырем владимирским жителям предъявлено обвинение по статье о контрафакте Жителей Владимирской области будут судить за изготовление контрафакта

Москва21 сен Вести.Во Владимирской области СК расследует уголовное дело в отношении шести жителей Ковровского муниципального округа. Мужчины в возрасте от 32 до 46 лет обвиняются в неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака и причинении крупного ущерба, совершенного организованной группой.

По материалам следствия, с сентября 2025 года соучастники организовали незаконное производство матрасов под видом известного бренда товаров для сна. При этом компания-правообладателя не знала о незаконном использовании своего бренда. Мошенники использовали производственные и складские помещения в городе Коврове и поселке Мелехово. Реклама о продаже матрасов бренда была опубликована на популярном сайте.

По предварительной оценке, правообладателю мог быть причинен ущерб в размере не менее 30 млн рублей сообщает СК в MAX

Произведенная в рамках оперативных мероприятий закупка подтвердила незаконный характер деятельности. При обыске в более чем 10 адресах на территории Ковровского муниципального округа были обнаружены и изъяты не менее 400 единиц продукции с незаконно использованными товарными знаками, а также сами товарные знаки, материалы, оборудование, документы, деньги в сумме более 15 млн рублей.

Четырем соучастникам уже предъявили обвинение и избрали меры пресечения. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства незаконной деятельности.