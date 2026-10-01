Четыре года условно получил экс-гендиректор "Восточной верфи" за растрату 6 млн

В Приморье вынесен приговор бывшему главе "Восточной верфи" по делу о растрате Четыре года условно получил экс-гендиректор "Восточной верфи" за растрату 6 млн

Москва1 окт Вести.Бывший генеральный директор акционерного общества "Восточная верфь" признан виновным в растрате более 6 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Следствием установлено, что с марта 2017 по май 2020 года принятые на работу пять сотрудников обслуживали и содержали катамаран председателя совета директоров. Зарплата и премии выплачивались им за счет средств АО "Восточная верфь".

Таким образом, подсудимый путем растраты похитил денежные средства предприятия в особо крупном размере на сумму, превышающую 6 млн рублей. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей написали в пресс-службе

Собранные следственными органами СК России по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными доля вынесения приговора. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.