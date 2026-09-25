Экс-владелец коммерческого банка "Миръ" приговорен к 14 годам за хищение

В Москве суд признал виновным экс-владельца коммерческого банка "Миръ" Экс-владелец коммерческого банка "Миръ" приговорен к 14 годам за хищение

Москва25 сен Вести.В Москве Савеловский районный суд вынес приговор бывшему владельцу коммерческого банка "Миръ" Александру Миронову. Он признан виновным в растрате, сообщает Мосгорсуд.

Также суд огласил приговор советнику банка Пинчук Татьяне Пинчук.

По совокупности преступлений окончательно Миронова приговорили к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, Пинчук – к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 000 рублей говорится в сообщении пресс-службы

Также удовлетворен гражданский иск. С осужденных в пользу Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" взысканы в счет возмещения материального вреда свыше 612 млн рублей.

Подсудимые обвинялись в хищении более 600 млн рублей из своего кредитного учреждения и последующей легализации средств.