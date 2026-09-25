Москва25 сенВести.В Москве Савеловский районный суд вынес приговор бывшему владельцу коммерческого банка "Миръ" Александру Миронову. Он признан виновным в растрате, сообщает Мосгорсуд.
Также суд огласил приговор советнику банка Пинчук Татьяне Пинчук.
По совокупности преступлений окончательно Миронова приговорили к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, Пинчук – к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 000 рублейговорится в сообщении пресс-службы
Также удовлетворен гражданский иск. С осужденных в пользу Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" взысканы в счет возмещения материального вреда свыше 612 млн рублей.
Подсудимые обвинялись в хищении более 600 млн рублей из своего кредитного учреждения и последующей легализации средств.