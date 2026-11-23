Москва23 ноя Вести.Мытищинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче государству 100% акций производителя пластиковой упаковки АО "Петрус". Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В доход России обращены 725 639 акций компании стоимостью более 2 миллиардов рублей. Ответчиками по делу выступали кипрская Pet.Rus Plastic Holdings Ltd и украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Решение суда уже обжаловано.

По данным надзорного ведомства, "Петрус" мог быть одним из источников дохода предпринимателя. Годовая выручка компании в последние годы составляла около 25 миллиардов рублей, а чистая прибыль за два предыдущих года достигла примерно 4 миллиарда рублей.

Два дня назад в Пресненский районный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры России к Коломойскому и его компании "Сити Холдинг", которой принадлежит бизнес-центр "Поварская Плаза" в центре Москвы в 1,5 км от Кремля.