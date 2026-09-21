Москва21 сенВести.Российское предприятие компании Aptar, выпускающей пластиковую упаковку, перешло под временное управление "Эйч энд Эн" ("Логика молока"). Об этом говорится в указе президента РФ.
Согласно документу, в управление передаются 100% долей уставного капитала ООО "Аптар Владимир", которыми владеет Aptar Europe Holding.
"Аптар Владимир" – завод РФ международного холдинга Aptar Group, который занимается производством пластиковой упаковки для бытовой химии, косметики, парфюмерии, напитков, продуктов питания, а также товаров медицинского назначения.
Ранее российский лидер Владимир Путин передал во временное управление активы в России "Ашана", "Леманы ПРО", FM Logistic и Nestle.