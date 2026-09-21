Российский завод Aptar передали во временное управление "Эйч энд Эн" Российский завод Aptar передан во временное управление "Эйч энд Эн"

Москва21 сен Вести.Российское предприятие компании Aptar, выпускающей пластиковую упаковку, перешло под временное управление "Эйч энд Эн" ("Логика молока"). Об этом говорится в указе президента РФ.

Согласно документу, в управление передаются 100% долей уставного капитала ООО "Аптар Владимир", которыми владеет Aptar Europe Holding.

"Аптар Владимир" – завод РФ международного холдинга Aptar Group, который занимается производством пластиковой упаковки для бытовой химии, косметики, парфюмерии, напитков, продуктов питания, а также товаров медицинского назначения.

Ранее российский лидер Владимир Путин передал во временное управление активы в России "Ашана", "Леманы ПРО", FM Logistic и Nestle.