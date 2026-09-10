Компания Canpack объявила о полном выходе из России

Производитель банок и бутылок Canpack полностью ушел из России Компания Canpack объявила о полном выходе из России

Москва10 сен Вести.Компания по производству алюминиевых банок для напитков и стеклянных бутылок Canpack продала доли участия в российских предприятиях и полностью ушла из РФ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что с помощью дочерних компаний Canpack подписала соглашение о продаже долей участия стороннему покупателю. Сумма сделки составила 122 миллиона долларов.

Canpack Group, Inc. сегодня объявил о полном выходе из России путем продажи оставшихся номинальных долей участия в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю следует из пресс-релиза

Компания отмечает, что сделка была завершена 10 сентября после получения всех требуемых разрешений со стороны госорганов.

Ранее опрос, проведенный CDEK.Shopping, показал, что большинство россиян так и не смогли найти отечественные аналоги ушедшим из России брендам.