Москва28 сенВести.Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса и группы экс-топ-менеджеров компании, оставив в силе решение о взыскании с них более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворенияговорится в судебном акте, принятом в закрытом заседании
Ответчиками по делу, помимо Анатолия Чубайса, выступали бывшие заместители председателя правления госкорпорации Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.
Как ранее пояснял директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов, иск направлен на возмещение ущерба госкомпании в рамках системной работы по восстановлению капитала. Претензии связаны с проектом Plastic Logic, который стартовал в 2009 году для создания гибких планшетов и их внедрения в российские школы, но так и не достиг заявленных целей.
В мае Девятый арбитражный апелляционный суд уже оставлял в силе решение о взыскании 5,5 млрд рублей с бывшего главы "Роснано". Незадолго до этого Анатолий Чубайс обжаловал постановление арбитража о выплате компенсации за провал проекта Plastic Logic. Весной судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества экс-руководителя корпорации.
Суд вынес приговор по делу экс-топ-менеджера Роснано Кушнарева, бывший топ-менеджер Роснано получил 9 лет за растрату 7,5 млрд рублей.