Суд оставил в силе взыскание 5,5 млрд с Чубайса и экс-менеджеров "Роснано"

Суд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Чубайса и экс-топ-менеджеров "Роснано" Суд оставил в силе взыскание 5,5 млрд с Чубайса и экс-менеджеров "Роснано"

Москва28 сен Вести.Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса и группы экс-топ-менеджеров компании, оставив в силе решение о взыскании с них более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения говорится в судебном акте, принятом в закрытом заседании

Ответчиками по делу, помимо Анатолия Чубайса, выступали бывшие заместители председателя правления госкорпорации Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.

Как ранее пояснял директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов, иск направлен на возмещение ущерба госкомпании в рамках системной работы по восстановлению капитала. Претензии связаны с проектом Plastic Logic, который стартовал в 2009 году для создания гибких планшетов и их внедрения в российские школы, но так и не достиг заявленных целей.

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд уже оставлял в силе решение о взыскании 5,5 млрд рублей с бывшего главы "Роснано". Незадолго до этого Анатолий Чубайс обжаловал постановление арбитража о выплате компенсации за провал проекта Plastic Logic. Весной судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества экс-руководителя корпорации.

Суд вынес приговор по делу экс-топ-менеджера Роснано Кушнарева, бывший топ-менеджер Роснано получил 9 лет за растрату 7,5 млрд рублей.