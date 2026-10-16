Путин передал во временное управление активы компаний с выручкой более ₽50 млрд Путин передал российские активы Tarkett во временное управление "Центр Капиталу"

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому под временное управление переводятся российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, трех упаковочных предприятий ("Каппа Рус", "Эивосис Пэкэджинг Кубань" и "Менсен Пакаджинг СНГ"), а также "дочки" производителя гигиенических товаров "Онтэкс ру".

Указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Управляющей организацией назначено ООО "УК Центр Капитал". Реквизиты этой организации, кроме названия, в документе не приводятся.

Решение принято в рамках указа президента №302 от 25 апреля 2023 года. Временное управление подразумевает, что управляющая компания осуществляет полномочия собственника в отношении переданного имущества.

По данным "СПАРК-Интерфакс", АО "Каппа Рус" — производитель бумажной упаковки, выручка которого за 2025 год составила 16,5 млрд рублей. До 2023 года фирма входила в ирландскую Smurfit Kappa Group — крупнейшего игрока на европейском рынке.

В дальнейшем Smurfit Kappa продала российские активы менеджменту через Sverige International Holdings AB (бенефициар — подданный Швеции Стром Юн-Улов Патрик).

АО "Таркетт" — крупный производитель напольных покрытий, выручка за 2025 год — 19,3 млрд рублей. Материнской структурой является французская Tarkett SA.

"Онтэкс ру" — дочерняя компания международного производителя предметов личной гигиены для детей и женщин Ontex. Выручка в 2025 году, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", составила 10,3 млрд рублей.

"Эивосис Пэкэджинг Кубань" — производитель пищевой упаковки из легких металлов, "дочка" нидерландской Sonoco Metal Packaging. Выручка за прошлый год — 6,1 млрд рублей.

"Менсен Пакаджинг СНГ" — производитель упаковки, принадлежит немецкой Menshen Beteiligungs-GmbH. За прошлый год компания заработала примерно 1,4 млрд рублей.

17 сентября Путин передал во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент" российские активы "Леманы про", Nestle, FM Logistic и "Ашана". Указ затронул 16 российских юридических лиц, включая 100% ООО "Нестле Россия" и ООО "Нестле Кубань".

Кроме того, "Л.Е.В. Менеджмент" получил под управление 100% ООО "Ашан", доли в котором принадлежат французской Societe Par Actions Simplifiee Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.

28 сентября глава государства подписал указ, согласно которому во временное управление компании "УК Торг РУС" переданы российские активы Metro Cash & Carry.