Москва16 октВести.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому под временное управление переводятся российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, трех упаковочных предприятий ("Каппа Рус", "Эивосис Пэкэджинг Кубань" и "Менсен Пакаджинг СНГ"), а также "дочки" производителя гигиенических товаров "Онтэкс ру".
Указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Управляющей организацией назначено ООО "УК Центр Капитал". Реквизиты этой организации, кроме названия, в документе не приводятся.
Решение принято в рамках указа президента №302 от 25 апреля 2023 года. Временное управление подразумевает, что управляющая компания осуществляет полномочия собственника в отношении переданного имущества.
По данным "СПАРК-Интерфакс", АО "Каппа Рус" — производитель бумажной упаковки, выручка которого за 2025 год составила 16,5 млрд рублей. До 2023 года фирма входила в ирландскую Smurfit Kappa Group — крупнейшего игрока на европейском рынке.
В дальнейшем Smurfit Kappa продала российские активы менеджменту через Sverige International Holdings AB (бенефициар — подданный Швеции Стром Юн-Улов Патрик).
АО "Таркетт" — крупный производитель напольных покрытий, выручка за 2025 год — 19,3 млрд рублей. Материнской структурой является французская Tarkett SA.
"Онтэкс ру" — дочерняя компания международного производителя предметов личной гигиены для детей и женщин Ontex. Выручка в 2025 году, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", составила 10,3 млрд рублей.
"Эивосис Пэкэджинг Кубань" — производитель пищевой упаковки из легких металлов, "дочка" нидерландской Sonoco Metal Packaging. Выручка за прошлый год — 6,1 млрд рублей.
"Менсен Пакаджинг СНГ" — производитель упаковки, принадлежит немецкой Menshen Beteiligungs-GmbH. За прошлый год компания заработала примерно 1,4 млрд рублей.
17 сентября Путин передал во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент" российские активы "Леманы про", Nestle, FM Logistic и "Ашана". Указ затронул 16 российских юридических лиц, включая 100% ООО "Нестле Россия" и ООО "Нестле Кубань".
Кроме того, "Л.Е.В. Менеджмент" получил под управление 100% ООО "Ашан", доли в котором принадлежат французской Societe Par Actions Simplifiee Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.
28 сентября глава государства подписал указ, согласно которому во временное управление компании "УК Торг РУС" переданы российские активы Metro Cash & Carry.