Москва12 окт Вести.Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил деятельность объединения с участием польской компании Utal, ее руководителей, а также российского бизнесмена Алексея Швечихина, сообщает РБК.

Суд также обратил в доход государства доли в уставных капиталах российских компаний "Типография №2", "Производственно-техническая компания "Русиани", "Пресс-Т", "Континент", "Металлика", занимающихся изготовлением автомобильных номеров.

Надзорное ведомство мотивировало требования тем, что компания Utal после 2022 года публично заняла проукраинскую позицию, поддерживала власти этой страны и направляла средства, в том числе 100 тыс. злотых на закупку военного оборудования и по 20 тыс. злотых ежемесячно отмечается в публикации

Надзорное ведомство мотивировало требования тем, что компания Utal после 2022 года публично заняла проукраинскую позицию, поддерживала власти этой страны и направляла средства, в том числе 100 тыс. злотых на закупку военного оборудования и по 20 тыс. злотых ежемесячноотмечается в публикации

В иске также упоминается сотрудничество Utal с "Фондом друзей Украины".

Ответчиками по иску были указаны граждане Польши Яцек Стефан Войцеховский и Яцек Ярослав Шустак, россиянин Алексей Швечихин, а также ряд других лиц.

Вышеперечисленные компании принадлежали Швечихину, его родственникам, а в "Типографии № 2" было 51% долей Utal и 49% – Швечихина.

По мнению Генпрокуратуры Швечихин обеспечивал сохранность и капитализацию активов в России и вывод средств за рубеж.

Мещанский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск 9 октября.

В надзорном ведомстве указали, что компании, чьи активы изъяты в доход государства, производят регистрационные знаки для транспортных средств и спецтехники, поставляют продукцию МВД и другим госструктурам, а сумма их контрактов за последние 10 лет превышает 1,6 миллиарда рублей. Согласно данным ФНС, их совокупная капитализация составляет более 601 миллиона рублей, годовая выручка – 614 миллиона рублей, чистая прибыль – 108 миллионов рублей.