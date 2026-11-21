Генпрокуратура подала иск к украинскому олигарху из-за здания в центре Москвы Генпрокуратура направила иск в суд к Коломойскому из-за здания в центре Москвы

Москва21 ноя Вести.В Пресненский районный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры России к украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его компании "Сити Холдинг", которой принадлежит бизнес-центр "Поварская Плаза" в центре российской столицы в 1,5 км от Кремля. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, заявлением поступило в суд 12 ноября. В этот же день по ходатайству надзорного ведомства были приняты обеспечительные меры в отношении имущества ответчиков.

Арест на здание семиэтажного бизнес-центра "Поварская Плаза" площадью 7,5 тыс. кв. м был наложен еще в 2014 году. Решение было принято в рамках уголовного дела против Коломойского о преступлениях, связанных с применением запрещенных средств и незаконных методов ведения войны.

В 2024 году Коломойский по требованию Генпрокуратуры России был признан экстремистом. Его обнаруженные в России активы были обращены в доход государства. В июне текущего года суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха к 12 годам заключения по уголовному делу о хищении российской нефти стоимостью более 10 млрд рублей.

В настоящее время Коломойский находится в украинском СИЗО по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Его заключили под стражу в сентябре 2023 года.