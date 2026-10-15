Москва15 окт Вести.Украинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся под следствием по ряду уголовных дел, просчитался, думая, что он хозяин положения. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он напомнил, что Коломойского считают главным политическим спонсором Зеленского на выборах. Сама идея сериала "Слуга народа", после которого Зеленский завоевал доверие украинцев и выдвинулся в качестве альтернативного Петру Порошенко кандидата, принадлежала олигарху.

У многих предположение, что сериал родился сразу как президентская история. Нет, эта история была изначально против Порошенко. Когда был конфликт Коломойского с Порошенко, он запустил этот сериал, чтобы торпедировать Порошенко. И потом они поняли, что у них так все разворачивается и можно выиграть. У Коломойского есть одна системная проблема, насколько я понимаю, и в бизнесе, и в других историях - он легко очаровывается ситуацией отметил Павлив

В тот период Коломойский считал, что стал хозяином положения, поскольку поставил своих людей в вертикаль власти.

Он посчитал, что достиг максимума. Он поставил своего экс-адвоката Андрея Богдана главой Офиса [президента], расставил своих людей по министерским позициям, поделил с "соросятами" кабминовские портфели и думал, что он хозяин положения. Но за его спиной Зеленский договорился сперва с британцами, потом с американцами. И Коломойского конкретно кинули рассказал эксперт

С сентября 2023 года Коломойский находится на Украине под арестом, ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные банковские структуры.

Ранее в России заочно признали украинского олигарха Коломойского и его сообщников виновными в крупном хищении российской нефти.