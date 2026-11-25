Глава САП: деньги для подкупа депутатов Рады могли идти из кол-центров Глава САП Клименко: Арахамия мог подкупать депутатов Рады на деньги кол-центров

Москва25 ноя Вести.Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия мог использовать для подкупа депутатов Верховной рады деньги, полученные от мошеннических кол-центров. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

Ранее украинский суд обязал исполняющего обязанности генпрокурора возбудить дело против Арахамии по факту возможного подкупа парламентариев. В ходе интервью журналист спросил Клименко, известно ли следствию происхождение этих средств.

Существует несколько версий, откуда брались средства. Сейчас устанавливается источник происхождения (денег. - Прим. ред.), которые использовались для зарплат в конвертах. В том числе рассматривается версия, что эти средства могли быть из кол-центров сказал он

Глава САП сообщил, что дело сейчас находится на стадии досудебного расследования. По его словам, следствие рассматривает происходившее не как единичный эпизод, а как возможную системную практику.