Генпрокуратура Украины не будет расследовать дело о депутатских зарплатах И.о. генпрокурора Украины отказался расследовать дело Давида Арахамии

Москва26 окт Вести.Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский отказался начинать расследование в отношении руководителя провластной фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по делу о депутатских зарплатах в конвертах. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на заявление ведомства.

По данным издания, ранее "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) направил в Офис генпрокурора заявление с требованием расследовать возможные преступления Арахамии и внести данные в Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР).

Однако прокуратура ответила, что изложенные ЦПК обстоятельства "уже расследуются" в рамках уголовного производства, поэтому заявление просто перенаправили в НАБУ. Бюро напоминает, что регистрировать информацию о возможном коррупционном преступлении народного депутата уполномочен исключительно генеральный прокурор. А без этого детективы не могут начать расследование в отношении Арахамии говорится в публикации

Отмечается, что по аналогичным причинам возбуждать уголовное дело против Арахамии отказывался и экс-глава генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Расследование дела о депутатских зарплатах в конвертах на Украине начали несколько лет назад. Антикоррупционные органы выявили схему, при которой часть доходов депутатов Верховной Рады выплачивалась неофициально – наличными из так называемого "черного бюджета". Эти средства, как правило, связывали с необходимостью обеспечивать лояльность парламентариев при голосованиях по ключевым законопроектам.