Украинский суд обязал открыть дело о коррупции против Давида Арахамии ЦПК Украины: против Давида Арахамии откроют дело о коррупции

Москва4 ноя Вести.В отношении председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Верховной раде Украины откроют уголовное производство о коррупции. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд. Дело обязали открыть исполняющему обязанности генерального прокурора Антону Ковальскому.

Следственный судья удовлетворил жалобу ЦПК на бездействие Антона Ковальского. Теперь он должен внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении, совершенном главой фракции "Слуга народа" следует из официального сообщения организации



Ранее Ковальский заявлял, что дело в отношении председателя фракции уже начали расследовать, однако зарегистрировать производство мог только генеральный прокурор или тот, кто исполняет его обязанности.

До недавнего времени офис генпрокурора не видел оснований, чтобы открыть дело. По мнению украинских СМИ, это было связано с близостью и Арахамии, и самого прокурора к Владимиру Зеленскому.

В середине октября ЦПК обвинил Арахамию в том, что он раздает так называемые "конверты с вознаграждением" депутатам за "правильное" голосование.