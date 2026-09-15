Москва15 сен Вести.Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, который обвиняется в коррупции, не носить электронный браслет. Как следует из заявления пресс-службы суда, устройство якобы угрожает его жизни и здоровью.

Сообщение, связанное с продлением процессуальных обязательств, примененных к Ермаку в рамках следствия, было размещено в Telegram-канале ВАКС.

Дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Этот факт стал одной из причин, по которым ВАКС отказал в продлении данного процессуального обязательства указано в сообщении

При этом, экс-глава офиса Зеленского по-прежнему обязан являться по требованию следователя, а также уведомлять правоохранительные органы о смене места жительства и работы. Кроме того, Ермаку нельзя выезжать за пределы ранее установленных населенных пунктов. Документы, которые дают право выезда с Украины, он должен сдать на хранение.

В начале сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения Ермаку и главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Как писали СМИ, обвинения связаны с коррупционным скандалом.