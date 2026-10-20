Депутат Бужанский обвинил небольшую группу в Раде в попытке захвата власти Депутат Бужанский: на Украине пытаются захватить власть в Раде, в Генпрокуратуре

Москва20 окт Вести.В попытке установить контроль над офисом генерального прокурора и Верховной радой Украины небольшую группу украинских активистов и связанных с нею депутатов обвинил депутат от правящей партии Максим Бужанский. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

Бужанский раскритиковал идею проведения конкурса на должность генпрокурора Украины. По его словам, она продвигается не по требованию партнеров Киева из Европы, а в интересах ряда активистов, получающих гранты. Введение такого механизма, уверен депутат, позволит им шире влиять на госинституты.

Все, что мы наблюдаем в этом отношении, и речь не только о генпрокуроре, это попытка одной очень небольшой, но наглой группы активистов и их депутатов установить контроль над офисом генерального прокурора и, таким образом, над Верховной радой в принципе цитирует Бужанского Telegram-канал одного из СМИ

Действующий порядок назначения генпрокурора прописан в конституции Украины "именно для предотвращения подобных рейдерских попыток по захвату контроля власти", добавляет депутат Рады.

Украина стала кандидатом в Евросоюз в июне 2022 года. Борьба с коррупцией на Украине является одним из требований ЕС при выполнении Киевом дорожной карты по сближению с европейским объединением. Ранее Максим Бужанский предупредил, что Киеву не следует ждать, что его быстро примут в ЕС.

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко был отправлен в отставку на следующий день после того, как в сентябре предъявил официальные подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу. Он обвинил главу антикоррупционного ведомства в поделке документов для получения выгоды.Также подозрение было предъявлено главе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко.

Ни один из депутатов не высказался в поддержку Кравченко. Исполняющим обязанности генерального прокурора на Украине после этого стал Максим Крым.