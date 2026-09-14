На Украине назвали минимум трех кандидатов на пост генпрокурора NV: офис Зеленского рассматривает минимум трех кандидатов на пост генпрокурора

Москва14 сен Вести.Офис Владимира Зеленского рассматривает минимум трех кандидатов на должность генпрокурора Украины после ухода с этого поста Руслана Кравченко, сообщило украинское издание NV.

Среди потенциальных претендентов, отметили источники издания, значатся прокурор Хмельницкой области, бывший исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Хоменко и бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Также среди возможных кандидатов источники издания называют бывшего замглавы СБУ и прокурора Виктора Трепака.

При этом источники издания подчеркивают, что пока нет окончательного решения по кандидатуре нового генпрокурора Украины.

Политолог Сергей Шершун ранее также заявлял, что кресло генпрокурора Украины может временно занять Алексей Хоменко. Шершун также добавил, что не стал бы исключать вариант, при котором сначала поставят временную фигуру из числа заместителей, чтобы переждать острую фазу скандала, и только потом проведут постоянного генпрокурора через Верховную раду.

Руслан Кравченко ранее подал заявление об отставке с поста генпрокурора Украины на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку и сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении​​​. Зеленский отстранил Кравченко от должности.