Кресло генпрокурора Украины после отставки Кравченко может занять его зам Политолог Шершун: кресло генпрокурора Украины Кравченко может занять его зам

Москва14 сен Вести.Кресло генпрокурора Украины после ухода с поста Руслана Кравченко может временно занять его заместитель Алексей Хоменко, заявил изданию "Абзац" политолог Сергей Шершун.

Я бы не исключал вариант, при котором сначала поставят временную фигуру из числа заместителей, чтобы переждать острую фазу скандала, и только потом проведут постоянного генпрокурора через Раду. Таким временным человеком мог бы быть Алексей Хоменко, который не так давно уже был исполняющим обязанности генпрокурора. Сейчас для Зеленского выбор нового генпрокурора – больше антикриз, чем рядовое кадровое решение сказал Шершун

По его словам, на роль постоянного руководителя ведомства Владимир Зеленский, вероятно, выберет максимально политизированную и управляемую фигуру.

Политолог допускает вариант, что Банковая может подобрать на должность выходца не из прокуратуры, а "политически понятную" фигуру. По его мнению, наибольший интерес представляет глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Он давно входит в ближний круг Зеленского и пользуется известностью в украинских властных кругах.

Шершун отметил, что Зеленскому требуется не просто очередной генпрокурор, а фигура, способная решить две задачи: восстановить контроль над ведомством и продемонстрировать западным партнерам "перезагрузку" системы.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку и сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении​​​. Зеленский отстранил Кравченко от должности.