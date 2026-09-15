"Страна.ua": Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора на Украине "Страна.ua": обязанности генпрокурора Украины временно исполняет Крым

Москва15 сен Вести.Временно исполняющим обязанности украинского генпрокурора стал Максим Крым, заместитель отправленного в отставку Руслана Кравченко, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Обязанности генпрокурора Украины сейчас исполняет его заместитель Максим Крым указывается в сообщении

Как отмечает издание, Крым согласовал отмену подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу.

В то же время спикер офиса генпрокурора Украины Марьяна Гаевская опровергла данные Луценко о назначении. По словам Гаевской, приказа в отношении Крыма не было, пишет "Страна.ua".

При этом Гаевская не уточнила, кто сейчас исполняет обязанности генпрокурора.

Во вторник Верховная рада проголосовала за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который ранее сбежал из страны на фоне нового антикоррупционного расследования.