Москва23 ноя Вести.Украинские ТЦК (территориальный центр комплектования) совместно с медиками, которые выдают экспертизы, участвуют в масштабной коррупционной схеме. Об этом завил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Деньги приносят сами украинцы для того, чтобы избежать мобилизации. И оборот этих средств, тех, что касается ТЦК плюс врачебно-лечебная экспертиза, оценивается порядка $2 млрд. Это деньги, которые отнимают у обычных украинцев для того, чтобы решить элементарно простой вопрос - не попасть под мобилизацию. То есть решение той проблемы, которой не было до войны, стоит очень дорого заявил он

Килинкаров также обратил внимание, что расценки ТЦК растут.

Возможно, два-три года назад было возможно решить вопрос, откупиться от ТЦК за сумму в районе 5 тыс долларов, сейчас же это не меньше 25-30 тыс долларов. Если раньше говорили, что можно выехать за пределы Украины за 10 тыс долларов, то сейчас - уже за 50 тыс долларов. Речь идет об огромных финансовых ресурсах и масштабнейшей коррупционной схеме, которая работает по линии ТЦК и врачебно-лечебной экспертизы сказал политик

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что мужчин, которые пытаются покинуть Украину, отстреливают на границе.