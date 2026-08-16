Компания Ferrexpo может обанкротиться из-за конфликта Киева и Жеваго

Олигарх и киевские власти поставили крупнейшую компанию Украины на грань кризиса Компания Ferrexpo может обанкротиться из-за конфликта Киева и Жеваго

Москва16 авг Вести.Украинский беглый олигарх Константин Жеваго и киевские власти фактически поставили горнодобывающую компанию Ferrexpo на грань неплатежеспособности. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

Уточняется, что некогда компания была крупнейшим поставщиком железорудных окатышей с капитализацией $3 млрд.

Мобилизация персонала, конфликт с Россией и судебные иски привели к резкому сокращению прибыли фирмы.

Мы считаем, что Ferrexpo несправедливо оказалась втянута в спор между Украиной и нашим крупнейшим акционером сказал временный исполнительный председатель Ferrexpo Лучио Дженовезе

После введения в отношении Жеваго персональных санкций, компании перестали возмещать НДС, сославшись на ограничения.

Ранее Альметьевский городской суд Татарстана заочно признал украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его сообщников виновными в крупном хищении российской нефти.