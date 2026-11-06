С Ходорковского требуют взыскать 5 млн руб. задолженности по пенсионным взносам Налоговая служба требует взыскать с Ходорковского более 5 миллионов рублей

Москва6 ноя Вести.Более 5 миллионов рублей требует взыскать налоговая инспекция с Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), сообщает ТАСС.

Задолженность образовалась из-за неуплаты пенсионных взносов за 2012 – 2019 годы.

ИФНС России №2 по Москве требует взыскать с Ходорковского задолженность в размере 5 млн 573 тыс. рублей. Она образовалась в связи с невыплатой им взносов в Пенсионный фонд в рамках единого социального налога заявил в суде представитель налоговой инспекции

Беседа по иску назначена на 1 декабря.

В отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в России открыто порядка десятка исполнительных производств о взыскании задолженности на общую сумму более 17,4 млрд рублей. В основном, речь идет о неоплаченных налогах, пени, сборах, госпошлинах и штрафах.

В 2005 году суд в России приговорил Ходорковского к 9 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по шести статьям УК РФ, в том числе в уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц путем хищения и в мошенничестве. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. В тот же день Ходорковский покинул пределы России и с тех пор проживает за границей.