Журналист Соколов заявил, что люди Ходорковского предлагали ему взятку

Журналист Соколов заявил о взятке от людей Ходорковского Журналист Соколов заявил, что люди Ходорковского предлагали ему взятку

Москва3 окт Вести.Один из первых российских журналистов-расследователей Сергей Соколов заявил, что представители предпринимателя Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались спровоцировать возбуждение уголовного дела против него (журналиста) с помощью предложения взятки. Слова Соколова передает издание RT.

По его рассказу, в 2003 году издаваемый им журнал "Компромат" подготовил материал о Ходорковском и компании ЮКОС. Когда тираж уже был напечатан, к журналисту пришел бывший генерал КГБ Алексей Кандауров, который, как утверждает Соколов, работал на Ходорковского.

Он предлагал выкупить тираж за $35 тыс. Это были большие деньги рассказал он

Журналист отметил, что категорически отказался брать деньги.

В тот же день, по словам Соколова, выяснилось, что на момент их разговора у Кандаурова уже было постановление Хамовнического суда о полном аресте тиража. Журналист считает, что таким образом представители Ходорковского хотели добиться возбуждения против него уголовного дела по статье о вымогательстве.

Соколов заявил, что если бы он согласился взять 35 тысяч долларов, его могли бы задержать по обвинению в шантаже ЮКОСа.

Летом прокуратура Москвы сообщила, что Ходорковского заочно приговорили к 10 годам заключения по делу о публикации фейков о ВС РФ.