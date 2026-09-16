Москва16 сен Вести.Структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов) обещали профинансировать продвижение Дмитрия Абашева из Нижнего Тагила, который был председателем Свердловского отделения незарегистрированной оппозиционной партии "Рассвет" и планировал баллотироваться в Госдуму. Однако деньги так и не были выделены, рассказал Абашев в беседе с RT.

По его словам, обещание было дано в ходе встречи с кураторами в Сербии. Те уверяли потенциального кандидата, что проблем с этим не возникнет.

Обсуждался вопрос о выдвижении меня. В том числе финансирование. Мне утвердительно говорили, что проблем с этим не возникнет. О происхождении этих денег, соответственно, никакой речи не шло. Назывались суммы порядка 15-20 млн рублей сказал собеседник издания

Абашев добавил: когда он вернулся из Белграда, люди, которые занимались разработкой документов, рассказали ему, что партия "Рассвет" была создана "при финансовом содействии Михаила Ходорковского".