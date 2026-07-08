Москва8 июл Вести.Иностранные спецслужбы финансировали РДК ("Русский добровольческий корпус", признан террористическим, запрещен в РФ) через отдельные аккаунты, которые создавались автоматически, поэтому нельзя определить реальное количество донаторов, рассказал политолог Сергей Карнаухов в интервью ИС "Вести".

Российские хакеры взломали базу донаторов РДК. В ней данные 3,5 млн человек, которые финансировали террористическую группировку передадут ФСБ. Переводы осуществлялись из Украины, России, Польши, Эстонии, Кипра и других европейских стран.

3,5 млн человек, конечно же, нет. Возникает вопрос: откуда эти аккаунты? Что это за деньги, которые заходили на счета РДК? Это обычная технология финансирования таких террористических ячеек. Иностранные спецслужбы, спонсоры заводят деньги через отдельные аккаунты, которые сейчас создаются автоматически. Поэтому нет никаких сложностей создать целую сетку таких финансистов, донаторов, которые будут снабжать такую организацию. Таким образом, сколько реально человек финансировало, мы на этот момент не знаем считает Карнаухов

Хакеры пообещали передать всю информацию о донатерах в ФСБ, включая личные данные и суммы финансирования.

Им угрожает тяжелая уголовная ответственность по одной из самых тяжких статей уголовного кодекса России – это финансирование террористической организации. А здесь, в зависимости от того, как будет расследовано уголовное дело, могут быть и другие очень серьезные статьи. Это государственная измена, а там одни из самых больших сроков. Это может быть участие в деятельности террористической организации, а это уже не просто финансирование, это более серьезная ответственность. То есть эти люди, чьи данные сегодня получены, попали в список тех, кому сейчас в ближайшее время придут силовики, им придется отвечать сказал политолог

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Василию Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов), одному из главарей РДК, приговорив его к пожизненному заключению. В настоящее время он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Приговор еще не вступил в законную силу.