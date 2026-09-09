Бывший активист ФБК объяснил, почему разочаровался в идеях фонда Экс-активист ФБК Албеков: представители фонда не против власти, а против россиян

Москва9 сен Вести.Бывший активист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) Шухратджон Албеков, осужденный за финансирование ФБК, рассказал в интервью RT, почему разочаровался в идеях фонда.

По его словам, лидеры ФБК пообещали мужчине юридическую и финансовую помощь после того, как ему выписали штраф за участие в несанкционированном митинге. Албеков ждал помощи две недели, но так и не получил ответа от фонда.

Шаг за шагом, постепенно выяснялось, что они лгут постоянно. Мне казалось уже на тот момент, что они не за Россию, а представляют опасность для интересов России. И я начал менять свое мнение, потому что уже в ФБК стали говорить, что Крым - это Украина, и что они по большей части выступают за украинцев в СВО. Оказалось, что они не против власти, а против всех россиян сказал он

Ранее стало известно, что ФБК добился получения крупной суммы в размере 1,5 миллиона долларов на саботаж работы избирательных участков во время выборов в Государственную думу в сентябре.