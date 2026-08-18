ФБК получил $1,5 млн на срыв выборов в Госдуму в сентябре RT: ФБК добился получения $1,5 млн на дестабилизацию в РФ перед выборами

Москва18 авг Вести.Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан экстремистским и запрещен на территории России) добился получения крупной суммы на саботаж работы избирательных участков во время выборов в Госдуму в сентябре. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники, входящие в окружение оппозиции за рубежом.

Уточняется, что речь может идти о сумме в 1,5 миллиона долларов, которые будут тратиться сразу на несколько основных направлений.

Будут предприниматься попытки организовать локальные протестные действия, например, одиночные пикеты у избирательных участков, провокации на избирательных участках в разных городах России. Одна из форм — через наблюдателей на избирательных участках провоцировать на ответные действия членов избирательных комиссий с целью нарушить работу избирательного участка говорится в сообщении

Отмечается, ФБК планирует портить бюллетени как в России, так и на избирательных участках за рубежом, а также использовать блогеров и активистов для создания критической повестки вокруг выборов в СМИ и социальных сетях.

Это уже как минимум второй платеж на проведение подрывной деятельности в отношении сентябрьских выборов в Госдуму. Ранее на счета организации через американское юридическое лицо поступило около 1 миллиона долларов.