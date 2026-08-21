Ведущий "Ходорковский Live" Дмитрий Еловский объявлен в розыск МВД РФ объявило в розыск ведущего "Ходорковский Live" журналиста Еловского

Москва21 авг Вести.Министерство внутренних дел России объявило журналиста Дмитрия Еловского (признан иноагентом в РФ) в розыск, следует из базы данных ведомства.

В карточке на сайте МВД отмечается, что 40-летний Еловский разыскивается по уголовной статье, по какой – не указано.

Еловский работал на телеканале "Дождь" (входит в список СМИ-иноагентов, филиалы признаны нежелательными организациями), журнале "Сноб", в настоящее время ведет программу "Ходорковский Live". Минюст включил его в реестр иноагентов в 2023 году.

Ранее в розыскной базе МВД РФ появился немецкий журналист, корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс после его вопроса о том, как помочь "убить больше русских".