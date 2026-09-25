Москва25 сен Вести.В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект "Ходорковский LIVE". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект "Ходорковский LIVE" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине говорится в сообщении

В сообщении Минюста также отмечается, что участниками проекта являются лица, включенные в реестр иноагентов.

В 2025 году ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его предполагаемых пособников из числа членов "Антивоенного комитета России" (включен в перечень террористических и экстремистских организаций).

В июне 2026 года суд заочно приговорил Ходорковского к 10 годам заключения. Кроме того, ему запрещено в течение пяти лет заниматься администрированием сайтов и каналов.