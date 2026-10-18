Ходорковского оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикации о потерях ВС РФ

Суд в Москве оштрафовал Ходорковского за недостоверную информацию о СВО Ходорковского оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикации о потерях ВС РФ

Москва18 окт Вести.Экс-президент компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафован на 50 тысяч рублей. Решение вынес столичный суд. Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства РИА Новости.

Отмечается, что причиной стало распространение недостоверных сведений о потерях российской армии в ходе специальной военной операции.

Административный протокол составили по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Эта норма касается случаев, когда в СМИ или интернете под видом достоверных сообщений публикуют заведомо ложную общественно значимую информацию.

Ходорковского Михаила Борисовича признать виновным… и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей говорится в публикации

Как следует из материалов, Ходорковский на зарубежном сайте разместил две публикации на английском языке, в которых шла речь о потерях ВС РФ в ходе спецоперации. Суд в постановлении указал, что обе публикации оказывают информационно-психологическое воздействие и направлены на морально-психологическое подавление российских военнослужащих: у читателя должно сложиться впечатление, что большие потери неизбежны, а от участия в СВО рациональнее отказаться.

Ранее Ходорковского заочно приговорили в России к 10 годам по делу о фейках об армии.