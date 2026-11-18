Иноагентам Андрею Козыреву и Юрию Федорову назначено административное наказание Суд оштрафовал иноагентов Андрея Козырева и Юрия Федорова

Москва18 ноя Вести.Суд в Москве привлек к административной ответственности экс-политика Андрея Козырева (признан иноагентом на территории РФ) и публициста Юрия Федорова (признан иноагентом на территории РФ). Об этом говорится на сайте суда.

Постановлениями Останкинского районного суда города Москвы 17 ноября 2026 года Козырев Андрей Владимирович и Федоров Юрий Евгеньевич признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ… указано в постановлении суда

Каждому из них суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ речь идет о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом в уполномоченный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах.