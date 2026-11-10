Музыканта-иноагента Дмитрия Спирина оштрафовали на 50 тысяч рублей Музыкант-иноагент Дмитрий Спирин привлечен к административной ответственности

Москва10 ноя Вести.Суд в Москве привлек к административной ответственности музыканта Дмитрия Спирина (включен в реестр иноагентов на территории РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в MAX.

Ему вменяется статья КоАП о нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы 9 ноября 2026 года Спирин Дмитрий Александрович признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ говорится в публикации

В феврале сообщалось, что в отношении экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина возбуждено уголовное дело.