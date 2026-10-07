Суд оштрафовал Гребенщикова за сотрудничество с нежелательной организацией Иноагент Борис Гребенщиков оштрафован за интервью нежелательной организации

Москва7 окт Вести.В Москве Хорошевский суд приговорил к штрафу в размере 15 тысяч рублей лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда передает ТАСС.

Хорошевский районный суд города Москвы 7 октября 2026 года признал виновным в административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации) Гребенщикова Бориса Борисовича и назначил ему наказание в виде административного штрафа... говорится в сообщении

По материалам суда, в апреле 2026 года музыкант дал интервью "Медузе" (СМИ признано в Российской Федерации иноагентом и нежелательной организацией).

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил Гребенщикова к штрафу в размере 40 000 рублей за распространение в интернете материала без указания на то, что он произведен иноагентом.

Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова в реестр иностранных агентов в 2023 году.