Суд в Москве признал законным привлечение к ответственности Моргенштерна Суд признал законным привлечение к административной ответственности Моргенштерна

Москва30 окт Вести.Савеловский районный суд Москвы признал Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы, 30 октября судья Московского городского суда оставил это постановление райсуда без изменений.

Мосгорсуд признал законным привлечение к административной ответственности Алишера Моргенштерна сказано в публикации в MAX

14 октября суд снял певца с регистрационного учета в московской квартире. Ранее женщина, купившая квартиру, где был зарегистрирован артист, подала исковое заявление о признании его утратившим право пользования жилым помещением.