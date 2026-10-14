Москва14 октВести.Савеловский районный суд снял певца Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) с регистрационного учета в московской квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.
Проживающий за границей музыкант лишился прописки в данной квартире.
Суд … удовлетворил исковые требования собственника жилого помещения и признал Моргенштерна Алишера Тагировича утратившим право пользования жилым помещением. Решение суда является основанием для снятия Моргенштерна А.Т. с регистрационного учетаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что женщина, купившая квартиру у Моргенштерна подала исковое заявление о признании артиста утратившим право пользования жилым помещением.