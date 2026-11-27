Илья Яшина оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента

Иноагент Яшин оштрафован судом в Москве на 50 тысяч рублей Илья Яшина оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента

Москва27 ноя Вести.Тушинский райсуд столицы назначил наказание бывшему члену партии "Яблоко" за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.

Речь идет об Илье Яшине, который включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.

Яшин Илья Валерьевич признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ говорится в публикации

Ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, уточняется в сообщении.

В декабре прошлого года Илья Яшин был заочно приговорен к году и 10 месяцам колонии по статье об иноагентах.