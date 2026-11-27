Москва27 нояВести.Тушинский райсуд столицы назначил наказание бывшему члену партии "Яблоко" за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.
Речь идет об Илье Яшине, который включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.
Яшин Илья Валерьевич признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФговорится в публикации
Ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, уточняется в сообщении.
В декабре прошлого года Илья Яшин был заочно приговорен к году и 10 месяцам колонии по статье об иноагентах.