Минюст России внес Илью Яшина в список лиц с временными ограничениями

Яшин попал в перечень лиц под временными ограничительными мерами Минюста Минюст России внес Илью Яшина в список лиц с временными ограничениями

Москва27 ноя Вести.Министерство юстиции России включило Илью Яшина (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов) в реестр граждан, в отношении которых действуют временные ограничительные меры. Соответствующая запись появилась в официальных базах ведомства.

Согласно данным из опубликованного реестра, в него внесен Яшин Илья Валерьевич.

Конкретные параметры введенных ограничений в сообщении министерства не уточняются.Ранее сообщалось, что Яшин оштрафован судом в Москве на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.