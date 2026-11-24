Иноагента Марию Максакову суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей Иноагент Мария Максакова оштрафована судом Москвы на 50 тысяч рублей

Москва24 ноя Вести.Включенная Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ оперная певица Мария Максакова оштрафована на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в MAX.

К административной ответственности она привлечена постановлением Пресненского районного суда столицы.

Максакова-Игенбергс Мария Петровна признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.19.34 КоАП РФ говорится в публикации

Это статья о нарушении закона РФ об иноагентах, по которой певице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Ранее суд уже штрафовал ее за это же нарушение. Сама артистка в последние годы проживает за пределами России.