Москва24 нояВести.Включенная Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ оперная певица Мария Максакова оштрафована на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в MAX.
К административной ответственности она привлечена постановлением Пресненского районного суда столицы.
Максакова-Игенбергс Мария Петровна признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.19.34 КоАП РФговорится в публикации
Это статья о нарушении закона РФ об иноагентах, по которой певице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Ранее суд уже штрафовал ее за это же нарушение. Сама артистка в последние годы проживает за пределами России.