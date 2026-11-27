Москва27 ноя Вести.Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в России иностранным агентом) включена в список лиц, к которым применяются временные ограничительные меры. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.

Как пояснили в ведомстве, основаниями для применения ограничений стали публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, а также уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее, в конце сентября 2025 года, суд в Москве приговорил Максакову-Игенбергс к 4,5 годам колонии за призывы к деятельности против России и неисполнение обязанностей иноагента. Певица находится за границей и объявлена в розыск. Минюст внес ее в реестр иностранных агентов в мае 2023 года; ранее она неоднократно штрафовалась за нарушения закона об иноагентах, в том числе за отсутствие обязательной маркировки в публикациях.

В октябре 2026 года в России начал работу публичный реестр граждан, нарушивших закон и покинувших страну, в отношении которых введены временные ограничительные меры — среди них арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Поводом для таких мер могут служить нарушение порядка деятельности иноагента, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против страны и нарушению ее территориальной целостности.