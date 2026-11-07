Гособвинение просит назначить 15 лет колонии экс-министру Абызову Для Абызова запросили 15 лет колонии

Москва7 ноя Вести.Государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы для бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Прокуратура в прениях сторон просила суд назначить Абызову по совокупности с прошлым приговором 15 лет колонии строгого режима сказал собеседник

Уголовное дело о хищениях в Российской венчурной компании было возбуждено в 2018 году. Фигурантами стали глава компании Ян Рязанцев и неустановленные лица. В апреле 2022 года уголовное дело в отношении неустановленных лиц было выделено в отдельное производство. По нему Абызову предъявили обвинение 11 сентября 2025 года.

Свою вину Абызов не признает. Он заявил, что непричастен к хищениям и должен проходить по делу потерпевшим, поскольку вкладывал деньги в инвесткомпанию Alion Energy.

В декабре 2023 года Абызова приговорили к 12 годам колонии со штрафом 80 миллионов рублей по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.