Суд заочно арестовал экс-главу Микомсвязи за мошенничество Экс-глава Минкомсвязи Никифоров заочно арестован по обвинению в мошенничестве

Москва17 сен Вести.Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

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Уточняется, что Никифорова обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Экс-министр был одним из создателей пирамиды "Финико", где вкладчикам обещали доход до 25% годовых. Около 8 000 человек признаны потерпевшими по делу, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей.